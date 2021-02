Furti all'ospedale della Murgia, s.o.s. per la sicurezza all'esterno

Clamore ha sollevato la nostra notizia suimentre sono in servizio di notte. Negli ultimi giorni è emerso pure che nel parcheggio dell'ospedale si sono verificatitra fornitori e spacciatori. Si pone quindi un serio problema di sicurezza.Si registrano, a tal proposito, alcune prese di posizione dal mondo politico.Questo il commento della consigliera comunale del Pd Marica Longo. "È notizia di questi giorni - scrive - la denuncia di furti di auto dal parcheggio dell'ospedale della Murgia - Fabio Perinei, verificatisi soprattutto nelle ore notturne (Altamuralife), nonché l'inchiesta della procura di Potenza attraverso la quale si evince che sempre lo stesso parcheggio era diventato luogo di scambio di sostanze stupefacenti(Gazzetta del mezzogiorno). Mi pare evidente che tale situazione è assolutamente intollerabile tanto per il personale sanitario che ogni giorno si prende cura della nostra comunità, tanto che per i cittadini che usufruiscono delle cure."L' ospedale della Murgia - aggiunge - è collocato su un'area di collegamento di due territori Altamura e Gravina con un parcheggio poco illuminato e di facile accesso. Alla luce anche degli ultimi episodi è necessario alzare l'attenzione, anche come amministrazioni, segnalando l'infausta questione al direttore della Asl e Regione Puglia affinché siano prese tutte le misure necessarie per tutelare gli operatori sanitari che prestano la loro attività lavorativa presso l'ospedale Perinei nonché i cittadini che ogni giorno si recano presso il nostro importante presidio sanitario".Sul caso interviene, inoltre, Forza Italia Giovani. "Abbiamo ritenuto opportuno scrivere al Prefetto di Bari, alla direzione generale, amministrativa e sanitaria dell'Asl di Bari - comunica - affinché venga ripristinata immediatamente la sicurezza in queste aree. La scarsa illuminazione, la posizione strategica, l'ampio spazio e la mancanza di controlli favoriscono il susseguirsi di episodi criminali ed illegali. Non possiamo accettare che la politica rimanga a guardare con totale disinteresse e indifferenza visto che da tempo vengono segnalati furti ed episodi illegali nel parcheggio del Perinei. Questi episodi oltre a mettere in pericolo l'incolumità del personale dell'ospedale, sono fortemente rischiosi per l'incolumità delle centinaia di cittadini che giornalmente frequentano quegli spazi".