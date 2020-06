Finalmente luce alla strada del santuario del Buoncammino

Con un intervento del Comune, è stata installata la pubblica illuminazione sulla strada del santuario del Buoncammino. Sono stati posizionati 16 pali, lungo il marciapiede. L'area non è mai stata illuminata in precedenza tanto da trasformare la via di accesso al santuario in un luogo frequentato dalle coppie appartate nelle automobile e puntualmente ogni mattina si ritrovano rifiuti di vario genere.Stasera, alle ore 21,00, è prevista l'accensione della nuova illuminazione con la presenza del vescovo Giovanni Ricchiuti, del rettore padre Giacomo Paris, della sindaca Rosa Melodia, del presidente del consiglio comunale di Altamura, Gino Loiudice, promotore dell'iniziativa pubblica. Non mancheranno le tante persone che sono affezionate al santuario e alla protettrice della città. E tra loro anche il gruppo di imprenditori altamurani, detentori del vessillo dell'asta della bandiera.