Fatture false per evadere il fisco, 10 arresti

I finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno dando esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 10 persone (4 in carcere e 6 agli arresti domiciliari) emessa dal G.I.P. del locale Tribunale. Sequestri per oltre 5 milioni di euro. L'inchiesta vede come principale indagato un imprenditore di Altamura operante nel settore della produzione e posa in opera di infissi.Le accuse, a vario titolo, sono di associazione per delinquere, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e auto-riciclaggio. Secondo l'impostazione accusatoria, sono state emesse fatture false per evadere il fisco, per circa 17,5 milioni di euro. Sono state create delle società appositamente per fatturare operazioni inesistenti (cosiddette "società cartiere"). Le false fatture riguardano una trentina di committenti che, secondo i finanzieri, contabilizzavano costi inesistenti per ridurre le tasse. L'evasione calcolata dai finanzieri è di quasi 4 milioni di euro. Le società coinvolte erano solo "cartiere" (vale a dire che emettevano le false fatture) perché è stato accertato che non avevano un'organizzazione di lavoro e dell'azienda oppure un numero di dipendenti adeguato rispetto al volume di affari che veniva fatturato.La frode fiscale sarebbe avvenuta nel periodo 2019-2022. Le accuse di riciclaggio e auto-riciclaggio si riferiscono al sistematico svuotamento dei conti correnti che avvenivano, secondo i finanzieri, con la complicità di dipendenti di uffici postali che risultano ora indagati.Seguono aggiornamenti