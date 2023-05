"Fake news" contro il candidato sindaco Antonio Petronella

Circola su whatsapp un'immagine con una notizia FALSA riguardante il candidato sindaco Antonio Petronella in cui viene utilizzata la grafica della nostra testata Altamuralife. Si tratta di un evidente tentativo di gettare discredito. La nostra testata smentisce totalmente la "fake news" e diffida i "creatori" di falsi scoop dall'utilizzo della nostra homepage e delle nostre pagine.Non mostriamo l'immagine perché altrimenti faremmo il gioco dei falsari, alimentando le catene virali. Per leggere le nostre notizie è sufficiente andare sul portale e vedere quelle da noi realmente pubblicate e diffuse anche su Facebook.AltamuraLife ha pubblicato la smentita su Facebook non appena è pervenuta segnalazione e sta valutando ogni azione a propria tutela, nelle sedi opportune.Numerose attestazioni di solidarietà sono giunte ad Antonio Petronella.Fare politica non è solamente un impegno civico. È anche una questione di responsabilità, stile, rispetto verso la propria comunità.Siamo agli ultimi giorni di campagna elettorale e percepiamo un clima avvelenato, esacerbato, che denota parecchio nervosismo, che sinceramente mi rammarica, avendo cercato per tutto questo periodo elettorale di mantenere pulito il dibattito, rispettoso, senza sgarbi o offese di ogni tipo; ne ho ricavato calunnie, insulti, fake news, provocazioni, partigianerie, una costante e continua opera di delegittimazione in comizi e sulla pubblica piazza dei social.Sono una persona pacata e non mi sono scomposto, mai per rispetto dei miei avversari e perché sono una persona pratica, che piuttosto che parlare sugli altri e degli altri, preferisce stare nel suo, lavorare "pancia a terra", strada per strada, fino all'ultimo giorno. Ora francamente non ci sto più. ÈFare politica non è una goliardia.Noi non ci stiamo