Epifanio I Metropolita di Kiev e di Ucraina ad Altamura

"Una pace giusta e una vittoria della giustizia che possano permettere all'Ucraina di tornare a vivere nella serenità e guardare al futuro con tranquillità, dopo tanto dolore". È questo il messaggio che il 15 dicembre scorso ha lanciato da Matera, sua Beatitudine Epifanio I, primate della chiesa Ucraina nella sua prima e ufficiale visita italiana nella città dei sassi.Un appuntamento storico quello materano seguito, nella stessa giornata, dalle visite nei luoghi religiosi simbolici di altre due città: Altamura e Gravina in Puglia e il 16 dicembre a Bari presso la Basilica di San Nicola. Le tappe pugliesi e lucane l'incontro in Vaticano il 13 dicembre scorso con Papa Francesco.Ad accogliere il primate della Chiesa Ucraina nella città dei sassi l'Arcivescovo della diocesi di Matera-Irsina, Monsignor Giuseppe Caiazzo. "E' uno dei momenti più importanti per quello che stiamo vivendo come comunità – spiega Monsignor Caiazzo – sia come comunità ecclesiale che civile, non fosse altro perché in questi anni Matera si è imposta all'attenzione internazionale come città della pace, della cultura e del dialogo e adesso per il 2026 ancora una volta come città del dialogo interreligioso nel Mediterraneo. Io mi ripropongo proprio nell'anno del Giubileo di andare in Ucraina e di restituire questa visita che non è solamente istituzionale ma una visita concreta di mostrare lo spirito della Basilicata vicina alla terra dell'Ucraina". Dopo un incontro riservato con il vescovo la delegazione ha visitato la cattedrale di Matera.Nel programma prevista anche una visita guidata nella zona dei sassi sotto la guida di Marco Pelosi, vice direttore del Museo Diocesano e referente della cooperativa Oltre l'Arte. Poi il trasferimento al santuario di Santa Maria della Palomba per una preghiera liturgica guidata dal Metropolita. Ad accogliere sua Beatitudine Epifanio I, don Pasquale Giordano Vicario Episcopale per la nuova Evangelizzazione e la Catechesi. E dopo la tappa materana, la delegazione si è trasferita ad Altamura per una visita nella cattedrale della città. Ad accogliere il Primate della chiesa Ucraina, il vicario generale della diocesi Angelantonio Cianciotta. Suggestivo il momento dedicato all'omaggio floreale dinanzi all'immagine della Beata Vergine Maria di Costantinopoli e un breve momento di preghiera per invocare ancora una volta la pace in Ucraina.