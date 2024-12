Epifanio I, “Pace giusta per l’Ucraina”

Social Video 11 minuti Pellegrino in Preghiera Epifanio Metropolita primate della Chiesa Ortodossa di Ucraina

Un incontro tra Cristiani per condividere un messaggio di Pace. La prima visita ufficiale in Italia di Sua Beatitudine Epifano I, Metropolita di Kiev e Ucraina ha rappresentato un importante momenti di condivisione e di preghiera per tenere alta l'attenzione sulla guerra in Ucraina e la vicinanza alla popolazione Ucraina. Il Metropolita di Kiev nel suo viaggio in Italia, ha incontrato Papa Francesco ed è stato ospite presso la Basilica di San Nicola a Bari, oltre che nella diocesi di Matera e presso le comunità religiose di Altamura e Gravina.Ecco un resoconto filmato della sua visita in Italia.