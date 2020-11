Emergenza coronavirus, da venerdì l'applicazione del nuovo Dpcm

L'applicazione delle norme del nuovo Dpcm, decreto del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, entrerà in vigore a partire da venerdì. Lo slittamento si è reso necessario per consentire al Ministero della salute di completare la classificazione delle regioni in base al livello di rischio.Per la Puglia si prospetta una classificazione "arancione" ma bisogna attendere l'ufficialità.In queste ore c'è un susseguirsi di interrogativi sulla riapertura delle scuole. Il Dpcm prevede la didattica a distanza solo per le scuole superiori, a prescindere da qualsiasi classificazione. Visto lo slittamento dell'entrata in vigore delle norme, rimane in piedi l'ordinanza del presidente Emiliano, con la sospensione delle attività in presenza fatta eccezione per la scuola dell'infanzia e per gli alunni e studenti con bisogni educativi speciali (Bes).Comunicato del presidente EmilianoIl presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il prof. Pier Luigi Lopalco comunicano che l'ordinanza num. 407 del 28 ottobre rimane in vigore fino alla scadenza del 24 novembre 2020.Al fine di andare incontro alle esigenze formative ed alla volontà delle famiglie che desiderano per i loro figli la didattica in presenza, il Presidente della Regione, a richiesta dell'Uffcio Scolastico Regionale, è disponibile a consentire ai dirigenti degli istituti scolastici di aumentare la quota di didattica in presenza attualmente autorizzata fino a soddisfare le richieste delle famiglie, compatibilmente con le previsioni del nuovo Dpcm e sempre che le condizioni epidemiologiche lo consentano.Ove il Governo nazionale ritenga assolutamente necessaria la riapertura della didattica in presenza secondo le previsioni del Dpcm promulgato ieri, potrà richiedere espressamente la revoca dell'ordinanza del Presidente della Regione Puglia che la valuterà di intesa col Ministro della Salute.