Due carabinieri feriti in un incidente

Due carabinieri in servizio ad Altamura sono rimasti feriti questa mattina in un incidente stradale avvenuto in via vecchia Buoncammino. Per cause da accertare si è verificato un impatto frontale tra un tir e l'auto di servizio dei militari.Sono stati soccorsi dall'ambulanza del 118 e trasportati in ospedale per le cure del caso. Dalle prime notizie, le loro condizioni non destano preoccupazione.Illeso il conducente del mezzo pesante. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti della Polizia locale.