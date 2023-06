Dieci assunzioni nel Piano sociale di zona

2 Operatori sociali - educatori professionali/Pedagogisti - cat. D (titolo di studio richiesto per l'ammissione è la laurea);

6 Assistenti Sociali-cat. D (titolo di studio richiesto per l'ammissione è la laurea);

2 Istruttore amministrativo-cat. C (titolo di studio richiesto è il diploma di scuola media superiore di secondo grado).

L'ufficio del Piano di zona, ambito associato dei servizi sociali (Altamura capofila, Gravina, Santeramo, Poggiorsini), ha pubblicato tre avvisi per la selezione di personale a tempo determinato, da adibire all'attività amministrativa per il contrasto alla povertà.In tutto verranno assunte, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, 36 ore settimanali. Per tutti e tre gli avvisi il termine per presentare le domande è l'1 luglio 2023.Gli avvisi riguardano l'assunzione di:Gli avvisi e lo schema di domanda sono pubblicati sul portale del Comune (www.comune.altamura.ba.it).