Crisi economica, chiesta la convocazione di un consiglio comunale

Sei consiglieri di opposizione hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale dedicato all'emergenza Covid-19 con particolare attenzione alle misure da attuare per salvaguardare l'economia locale, messa a dura prova. La richiesta è stata presentata da Onofrio Gallo, Giandomenico Marroccoli, Antonello Laterza, Luigi Lorusso, Tommaso Lorusso e Carlo Scarabaggio.Una crisi, sottolineano, che "oltre a portar via i nostri concittadini sta ammazzando il tessuto economico e sociale della nostra comunità". "Abbiamo aspettato, dopo aver più volte chiesto pubblicamente al Sindaco, un confronto e una unità di intenti - sostengono - per affrontare questa crisi che ha messo in ginocchio la nostra comunità. Abbiamo aspettato, studiando le problematiche e cercando di trovare soluzioni, che non devono essere cure palliative, ma uno shock economico sociale al fine di farci rialzare la china".I consiglieri lamentano la mancanza di coinvolgimento e così, con l'inizio della fase 2, hanno deciso di presentare la richiesta di un consiglio comunale monotematico per "mettere in piedi un piano serio delle misure straordinarie e urgenti da adottare al fine di contrastare gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica Covid-19, sta producendo sul tessuto socio-economico locale". E nel corso dell'assise annunciano la presentazione di "proposte concrete per attivare subito aiuti per famiglie e imprese in gravi difficoltà, fiduciosi di rispetto e considerazione, da chi fino ad oggi a voluto fare da solo, ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Siamo sicuri che la nostra comunità si rialzerà più forte di prima, noi ci siamo".I sei consiglieri non hanno partecipato alla riunione del consiglio comunale sul bilancio che si è tenuta per la prima volta in videoconferenza.