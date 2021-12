Covid: per tanti sono feste tra quarantena e tamponi

Per molti il periodo delle feste è trascorso in quarantena o in fila per i tamponi. Tante persone in coda in farmacia per quelli rapidi (del tutto validi per il protocollo sanitario) o presso la postazione della Asl allo stadio D'Angelo. In questo secondo caso sono tamponi disposti dalla Asl, su richiesta dei medici oppure per il tracciamento dei contatti finalizzato alla conclusione del periodo di isolamento.Ad Altamura si confermano numeri da quarta ondata dei contagi da Sars Cov-2. In base agli ultimi dati della Asl, risulta che gli attuali positivi sono 419. L'aumento è progressivo. Il 10 dicembre i casi erano 144. Il 22 dicembre erano 315.Dall'inizio di novembre i casi in tutto sono stati 569 e di questi 150 sono i guariti o, se asintomatici, i negativizzati. Nella comunicazione figurano anche 1 ricoverato e 2 deceduti.Si tratta di una statistica, solo numeri. Non viene fornito il dettaglio sulle condizioni dei positivi che, in generale, sono a casa senza particolari problemi.