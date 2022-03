Covid, i dati del bollettino settimanale

Con un nuovo bollettino settimanale la Asl Bari ha aggiornato i dati sulla situazione dei contagi e delle somministrazioni di vaccini. Ecco il dettaglio riguardante sia l'intera provincia sia Altamura, per la settimana scorsa, dal 28 febbraio al 6 marzo. L'aggiornamento, infatti, è "sfalsato" di una settimana.In provincia di Bari i nuovi casi Covid sono sostanzialmente stabili: nella settimana 28 febbraio - 6 marzo febbraio, i nuovi contagi sono stati 6.233 mentre nelle settimane precedenti sono stati 6148 e 7660. Ad Altamura nella settimana presa a riferimento si sono registrati 338 casi di contagio, in calo rispetto alle precedenti (373 e e 544). Non è stato comunicato il dato degli "attuali positivi".Criteri statistici: in merito ai dati settimanali la Asl Bari precisa che i numeri presentati possono presentare delle oscillazioni per "il continuo processo di consolidamento dei dati". In base a tali criteri i dati forniti settimana per settimana variano. Pertanto, principalmente il loro valore statistico è nell'individuare una tendenza.Rallenta il ritmo delle vaccinazioni. In tutta la provincia sono state somministrate poco oltre 3 milioni di dosi.Ad Altamura risultano effettuate 148.280 dosi, con un aumento di poco più di 500. I vaccinati sulla popolazione dai 12 anni in su (quindi con esclusione della fascia 5-11) sono il 91 per cento. Il centro vaccinale presso il palazzetto dello sport "Baldassarra" è aperto sino alla fine di marzo.Ad Altamura nella scorsa settimana sono stati tracciati 37 casi, numero in calo rispetto a quella precedente in cui erano stati 44. Come ribadito più volte, il caso rilevato a scuola non implica in alcun modo che il contagio sia avvenuto a scuola. In prevalenza, infatti, l'origine è altrove ma vengono rilevati in base al tracciamento sanitario.Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha annunciato che il 31 marzo termina lo stato di emergenza e non sarà prorogato.