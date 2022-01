Covid, giornate di vaccinazione per bambini e giovani

La regione Puglia accelera sui vaccini per i minori. Una iniziativa finalizzata ad aumentare la copertura vaccinale per i bambini in età pediatrica e per i giovani, soprattutto adesso nei primi giorni d riapertura delle scuole. L'obiettivo è quello di innalzare la protezione dal virus per i ragazzi, consentendo al maggior numero possibile di giovani di vaccinarsi ed effettuare le dosi di richiamo.Per questo si è dato il via alla campagna "la Notte è giovane" che prevede vaccinazioni per ragazze e ragazzi dai 12 ai 19 anni, dalle 20 fino alla mezzanotte. Ad Altamura l'appuntamento è venerdì 14 gennaio - a partire dalle 20 e sino a mezzanotte - presso il centro vaccini al palazzetto dello sport in via Manzoni. Necessaria la prenotazione. E' possibile prenotare tramite il portale web "La Puglia ti vaccina".Per ciò che riguarda, invece, i bambini in età pediatrica l'Asl ha organizzato una giornata in cui poter accedere ai centri vaccinali senza prenotazione e fino ad esaurimento delle dosi a disposizione. Per le vaccinazioni anticovid dei bambini dai 5 agli 11 anni ci si potrà recare presso il centro vaccinale di Altamura domenica 16 gennaio, con l'hub che rimarrà aperto dalle 9 alle 13.