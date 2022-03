Covid: cosa cambia con le nuove regole

obbligo di mascherine: viene reiterato fino al 30 aprile l'obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico (nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie);

fine del sistema delle zone colorate;

capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all'aperto e al chiuso dal 1° aprile;

protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.

graduale superamento del green pass

eliminazione delle quarantene precauzionali

Consueto bollettino settimanale della Asl Bari che ha aggiornato i dati sulla situazione dei contagi e delle somministrazioni di vaccini. Ecco il dettaglio riguardante sia l'intera provincia sia Altamura, per la settimana scorsa, dal 7 al 13 marzo. L'aggiornamento, infatti, è "sfalsato" di quasi una settimana.In provincia di Bari si registra un'inversione di tendenza e i nuovi casi Covid sono in risalita: nella settimana 7-13 marzo, i nuovi contagi sono stati 8.684 mentre nelle settimane precedenti sono stati 6266 e 6149. Ad Altamura nella settimana presa a riferimento si sono registrati 432 casi di contagio, in aumento rispetto alle precedenti (332 e e 373). Non è stato comunicato il dato degli "attuali positivi".Criteri statistici: in merito ai dati settimanali la Asl Bari precisa che i numeri presentati possono presentare delle oscillazioni per "il continuo processo di consolidamento dei dati". In base a tali criteri i dati forniti settimana per settimana variano. Pertanto, principalmente il loro valore statistico è nell'individuare una tendenza.Rallenta il ritmo delle vaccinazioni. In tutta la provincia sono state somministrate poco oltre 3 milioni di dosi.Ad Altamura risultano effettuate 148.726 dosi, con un aumento di 420. I vaccinati sulla popolazione dai 12 anni in su (quindi con esclusione della fascia 5-11) sono il 91 per cento. Il centro vaccinale presso il palazzetto dello sport "Baldassarra" è aperto sino alla fine di marzo.Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.Il provvedimento stabilisce:Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19. Il percorso per il graduale ritorno all'ordinario prevede:Accesso al luogo di lavoro: dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio eliminato l'obbligo. Fino al 31 dicembre 2022 resta l'obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle Rsa.Scuola: il decreto prevede anche nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività, anche se analoghe rispetto alle attuali, mentre una delle novità più attese riguarda il personale Covid. Infatti il personale per l'emergenza viene prorogato fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022.