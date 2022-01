Covid: ancora file e lunghe code allo stadio per i tamponi

Bollettino settimanale della Asl Bari sulla situazione dei contagi e delle somministrazioni di vaccini nella settimana di Natale dal 20 al 26 dicembre. Ecco il dettaglio riguardante sia l'intera provincia sia Altamura.Nuovi casi: i nuovi casi Covid sono in netto aumento, nella settimana dal 20 al 26 dicembre, i nuovi contagi sono stati 2.147 mentre in quella precedente erano stati 1.278, con un aumento del 67%.Vaccinazione: in tutto effettuate finora circa due milioni e mezzo di somministrazioni.Nuovi casi: nella settimana presa a riferimento si sono registrati 136 casi di contagio mentre in quella precedente erano stati 116.Vaccinazione: risultano effettuate 110.779 somministrazioni di cui circa 54mila con prime dosi o con monodose, 46.921 con completamento vaccinale (doppia dose) e la restante parte con terze dosi (addizionali). Finora ad Altamura è stata vaccinata, almeno con una dose, l'88 per cento della popolazione vaccinabile (dai 12 anni in su) pari a 61.471 persone mentre il ciclo è stato completato dall'87 per cento.Anche ad Altamura è iniziata la vaccinazione dei bambini della fascia di età 5-11 anni. Ottanta bambini hanno ricevuto la prima dose presso il quinto circolo didattico "San Francesco d'Assisi". Anche le altre scuole saranno coinvolte, secondo un calendario ancora da stabilire.In merito ai dati settimanali la Asl Bari precisa che i numeri presentati possono presentare delle oscillazioni per "il continuo processo di consolidamento dei dati". Principalmente il loro valore statistico è nell'individuare una tendenza.La Asl sta elaborando i dati dal 27 dicembre al 2 gennaio. Nel frattempo, ad oggi, continuano le file per i tamponi rapidi alla farmacia. Lunghissima la coda di automobili fuori e dentro lo stadio D'Angelo per i tamponi molecolari alla postazione della Asl. Ma già da due settimane il tracciamento dei contatti è saltato a fronte di numeri così elevati di test diagnostici.