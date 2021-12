Covid: Altamura, una settimana con aumento di contagi

Consueto bollettino settimanale della Asl Bari sulla situazione dei contagi e delle somministrazioni di vaccini. Ecco il dettaglio riguardante sia l'intera provincia sia Altamura.In provincia di Bari i nuovi casi Covid sono in aumento: nella settimana 6-12 dicembre, i nuovi contagi sono stati 605 in tutta la provincia mentre in quella precedente erano stati 488. Ad Altamura nella settimana presa a riferimento si sono registrati 59 casi di contagio mentre in quella precedente erano stati 30, quindi il doppio. Nella stessa settimana ad Altamura sono stati rilevati 37 casi in ambito scolastico e hanno comportato vari provvedimenti di isolamento e quarantene delle classi coinvolte con il monitoraggio dei contatti a T0 (tempo 0, giorno in cui viene eseguito il tampone antigenico per il monitoraggio) e T5 (giorno del tampone molecolare di controllo). Anche negli ultimi giorni ci sono stati numerosi casi.Finora in tutta la provincia sono state somministrate oltre due milioni di dosi, per l'esattezza 2.312.276. Ad Altamura risultano effettuate 110.779 somministrazioni di cui circa 54mila con prime dosi o con monodose, 46.921 con completamento vaccinale (doppia dose) e la restante parte con terze dosi (addizionali). Finora ad Altamura è stata vaccinata, almeno con una dose, l'88 per cento della popolazione vaccinabile (dai 12 anni in su) pari a 61.471 persone mentre il ciclo è stato completato dall'87 per cento.Anche ad Altamura è iniziata la vaccinazione dei bambini della fascia di età 5-11 anni. Ottanta bambini hanno ricevuto la prima dose presso il quinto circolo didattico "San Francesco d'Assisi". Anche le altre scuole saranno coinvolte, secondo un calendario ancora da stabilire.Non è noto il dato degli attuali positivi. Al 10 dicembre erano 144 ma certamente il bilancio è destinato a salire, anche perché la tendenza è ad un aumento di casi.L'anno scorso, nello stesso periodo, i positivi erano 1.398, aumentavano i guariti e Altamura usciva dalla zona rossa.In merito ai dati settimanali la Asl Bari precisa che i numeri presentati possono presentare delle oscillazioni per "il continuo processo di consolidamento dei dati". Principalmente il loro valore statistico è nell'individuare una tendenza.