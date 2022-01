Covid: ad Altamura sono 3300 le persone "isolate"

Aggiornamento sui casi di Sars Cov-2 e di Covid-19. Sono 3.305 le persone in quarantena per Covid-19 o in isolamento fiduciario ad Altamura, secondo i dati trasmessi dalla Prefettura di Bari. Il dato è stato comunicato dalla sindaca Rosa Melodia in consiglio comunale. Generalmente si tratta di persone che sono in isolamento a casa e stanno bene.Il dato non fa differenza tra le persone attualmente positive e quelle in isolamento come "contatti stretti".Numeri elevatissimi che impattano soprattutto sulla normalità delle famiglie e sui luoghi di lavoro perché dai referti di positività discendono appunto i provvedimenti di quarantene e isolamenti.Presso l'ospedale della Murgia le persone ricoverate sono 6, in condizioni ritenute non gravi.(notizia aggiornata alle ore 18.30 del 12 gennaio 2022)