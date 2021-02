Coronavirus: la Puglia spera nel giallo prima di San Valentino

La Regione Puglia ha trasmesso una nota al Ministero della salute con cui ricalcola i dati delle terapie intensive, uno dei parametri per il quale è stata nuovamente classificata "arancione" con tutte le conseguenti restrizioni in questa settimana, dall'8 febbraio al 14 (compreso).Non erano stati conteggiati i posti di terapia intensiva attivati nella provincia di Barletta Andria Trani. E questo ha portato a un dato superiore alla soglia critica di occupazione del 30% dei posti letto. Con il ricalcolo, invece, è sceso al 28%.La Regione attende l'esito, sperando in una ri-classificazione in zona gialla, prima di San Valentino, giorno in cui il settore della ristorazione vorrebbe aprire. Sono fortissime, infatti, le pressioni delle categorie, sfociate pure in manifestazioni pubbliche.C'è il precedente della Regione Lombardia. Nelle scorse settimane è stata confermata in zona rossa, poi ha trasmesso i dati aggiornati e questo ha permesso la riclassificazione arancione. Ma ciò non è avvenuto il giorno dopo. E' trascorsa comunque l'intera settimana perché il monitoraggio dei parametri avviene ogni sette giorni. Quindi, al momento, la Puglia è arancione, con tutte le conseguenze che comporta, e il giallo è un auspicio, non una certezza.