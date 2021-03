Coronavirus: i nuovi casi sono in aumento

Sono stati aggiornati i dati sulla diffusione del Covid-19 ad Altamura. In base alla statistica fornita dagli uffici del dipartimento di prevenzione della Asl, relativa ai giorni 4, 5, 6 e 7 marzo, si registra una tendenza in aumento.Nei quattro giorni presi a riferimento sono 84 i nuovi casi mentre sono 33 guarigioni. Ad Altamura i casi attualmente positivi sono 571.La sindaca Rosa Melodia rivolge il consueto invito. "Restano sempre valide le raccomandazioni di prudenza e attenzione - dice - soprattutto alla luce del diffondersi negli ultimi giorni della cosiddetta "variante inglese" in molti Comuni dell'area metropolitana con la conseguente occupazione dei posti in terapia intensiva negli ospedali covid".Quanto alla vaccinazione, procede pure questa settimana la somministrazione al personale scolastico. Per tale ragione gli istituti volta per volta interessati, con ordinanze, vengono chiusi per tre giorni, quello della somministrazione e i due successivi per le possibili assenze del personale stesso.