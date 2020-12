Coronavirus: cresce molto numero guariti ma ancora tanti positivi

Gli uffici del dipartimento di prevenzione della Asl hanno aggiornato i dati sulla situazione sanitaria, relativa ai contagi da Sars Cov2. I numeri sono stati comunicati dalla sindaca Rosa Melodia nel corso del consiglio comunale (in videoconferenza).In base all'aggiornamento, sono 1150 i casi positivi attuali ad Altamura mentre i guariti/negativizzati sono 2034. I decessi sono 22 ma questo numero è per difetto, deve essere aggiornato con i decessi ospedalieri delle ultime settimane.Stando a questi numeri, c'è ancora notevole circolazione del virus. Ma la dinamica si è invertita."Le restrizioni dal primo al 15 dicembre - ha commentato la sindaca Rosa Melodia - hanno comportato una discesa della curva epidemica. Certamente l'invito è sempre alla responsabilità".Inoltre proprio oggi è iniziato il monitoraggio con i tamponi rapidi ("antigenici") alla postazione della Asl allestita nello stadio D'Angelo. Si comincia con le forze dell'ordine e di polizia. Si proseguirà con operatori sanitari e socio-sanitari, fasce fragili e comunità scolastiche. Per quanto riguarda la scuola, devono essere ancora definiti i criteri e ciò avverrà con la consultazione degli istituti. I tamponi rapidi sono su base volontaria.