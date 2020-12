Contributi alle imprese in crisi, sono 317 le istanze ammesse

Determina dirigenziale Esiti avviso comunale per i contributi Elenco istanze ammesse Per i contributi contro la crisi Elenco istanze non ammesse Per i contributi contro la crisi

Sono stati pubblicati gli esiti dell'avviso comunale, emesso il 18 dicembre con scadenza 28 dicembre, per assegnare dei contributi "una tantum" di 1000 euro alle piccole imprese in crisi a causa della pandemia. Requisito principale, infatti, è il calo del fatturato del 40 per cento.A disposizione 547.000 euro. Tutte le risorse non sono state spese. Infatti sono 317 le istanze ammesse su un totale di 379 presentate. Di queste 22 duplicati e 2 rinunce sono state automaticamente escluse mentre sono state 38 quelle non ammesse per varie ragioni (codice Ateco non previsto, mancanza di asseverazione, attività inattiva).Un provvedimento di cui si è molto parlato per i rilievi critici e le contestazioni mosse da associazioni di categoria e dall'associazione dei commercialisti. In consiglio comunale la maggioranza ha difeso il provvedimento, respingendo le varie accuse circa possibili favoritismi oppure sulle critiche relative ai requisiti e al click day, ribadendo che si tratta di un aiuto concreto per imprese messe in ginocchio dalla crisi così come fatto per i bandi della Regione o della Camera di commercio.Seguono allegati