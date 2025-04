Contrasto alla xylella: obbligo di lavorazioni del terreno

L'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia ha diffuso le misure fitosanitarie di lotta al vettore nell'ambito del piano per il contrasto ed il controllo di Xylella fastidiosa. Vi è per tutti i proprietari/conduttori di terreni agricoli l'obbligo di lavorazioni superficiali del terreno (aratura o fresatura o erpicatura o trinciatura) nell'intero agro dei Comuni con altitudine superiore a 200 metri sul livello del mare, tra i quali Altamura, entro il 12 maggio prossimo.La misura fitosanitaria non va applicata nelle aree protette definite ai sensi della legge 394/91, boschi, pinete, giardini privati.Con la stessa tempistica, sono previste le lavorazioni superficiali del terreno (aratura o fresatura o erpicatura o trinciatura) è raccomandata anche negli oliveti, frutteti e vigneti, ricadenti nelle aree protette definite ai sensi della legge 394/91.Saranno comunicate dall'Osservatorio (sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it) eventuali proroghe dovute a condizioni meteorologiche avverse che rendono impossibile la lavorazione dei terreni o da risultanze del monitoraggio del vettore che consentono di allungare il periodo in cui il terreno deve essere mantenuto privo di erbe spontanee.