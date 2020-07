Consiglio comunale, un piccolo aiuto alle parrocchie

euro 30.000 per il riavvio delle attività del laboratorio giovanile Port'Alba;

euro 10.000 da devolvere alle parrocchie per attività di solidarietà a favore delle famiglie in difficoltà.

euro 5.000 per l'acquisto di bici elettriche per la Polizia Locale da utilizzare principalmente nel centro storico;

euro 5.000 per l'installazione della segnaletica bilingue per i turisti stranieri.

Si sono chiusi in due sedute, rispetto alle quattro convocate, i lavori del consiglio comunale. All'ordine del giorno provvedimenti di natura finanziaria con cui è stata completata l'approvazione dei punti riguardanti il bilancio.In particolar modo, dopo aver approvato le tariffe della Tari e dell'Imu (invariate rispetto allo scorso anno), l'assise ha approvato l'assestamento di bilancio e ha preso atto del permanere degli equilibri di bilancio.Nel corso della discussione sono stati approvati quattro emendamenti per impegnare le somme in attività sociali, cittadine e tuistiche:La somma maggiore è stata destinata al laboratorio giovanile dove sono in corso i lavori per rimetterlo in funzione e destinarlo ad un centro per l'orientamento per il lavoro. Nel corso della discussione è stata rappresentata l'esigenza di andare incontro alle parrocchie dove è aumentata la richiesta di aiuto, a causa dell'emergenza sociale ed economica scaturita dalla pandemia, per le negative ripercussioni sul lavoro.Completato l'ordine del giorno, non si tengono le sedute previste oggi e domani.