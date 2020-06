Concorso Oss: respinti tutti i ricorsi, graduatoria è valida

16 giugno 2020: approvazione della graduatoria definitiva (tale graduatoria è stata sottoposta ad analitica revisione per effetto della documentazione acquisita);

18 giugno 2020: pubblicazione delle preferenze manifestate (si seguirà l'ordine tassativo di merito, con evidenza di coloro per cui i controlli sono ancora in corso);

19 giugno 2020: invio dei documenti pre-assuntivi alle dieci aziende interessate.

Dodici su dodici: sono stati respinti tutti i ricorsi presentati contro il Policlinico "Riuniti" di Foggia, soggetto attuatore del concorso per oss (operatore socio sanitario) per tutta la Puglia. Quindi la graduatoria è valida e si potrà procedere con le assunzioni.Il Tar Puglia, dopo aver respinto ogni richiesta di provvedimento monocratico, si è pronunciato sui singoli ricorsi dichiarandone l'improcedibilità o la carenza di interesse ad agire ma più spesso entrando nel merito di tutte le fattispecie prospettate (Rsa, Rssa, Sanitaservice, cooperative etc.) per le quali è stata dichiarata la mancanza del fumus boni juris sulla scorta delle seguenti considerazioni: "non è riscontrabile alcuna illegittimità nella valutazione dei titoli formativi e di servizio del ricorrente, in quanto le esperienze professionali riportate a punteggio zero nella graduatoria finale di merito sono state svolte presso enti attivi in ambito sanitario non rientranti di per sé nell'elenco tassativo di quelli considerati utili a fini di acquisizione di punteggio nella procedura in esame"."Con la conclusione di quest'ultima tornata di ricorsi - rende noto l'azienda ospedaliera foggiana può dirsi certamente formato e consolidato un orientamento giurisprudenziale largamente tranquillizzante per i candidati vincitori che consente l'avvio della "fase 3" del concorso con l'inizio delle attività di reclutamento e contrattualizzazione che seguiranno il presente cronoprogramma:Proseguirà, inoltre, l'attività di validazione degli attestati degli OSS per i quali è in corso, per ragioni di legittimità, una complessa verifica ed acquisizione degli atti presso le Regioni di competenza, condizione essenziale per la definitività dell'assunzione.Il numero di assunzioni previsto per l'anno in corso sarà ripartito come segue: Ospedali Riuniti n° 158; ASL Foggia: n° 288; ASL BT n° 77; ASL BR n° 235; Policlinico di Bari n° 112; ASL BARI n° 422; ASL TARANTO n° 90; ASL LECCE n° 254; De Bellis n° 15; Oncologico "Giovanni Paolo II" n° 20. Come già comunicato in altre circostanze, le richieste di assunzioni potranno essere implementate in relazione o anticipazione delle previsioni dei 'Piani di fabbisogno' di personale OSS per il triennio 2021/2023.E' il caso di evidenziare che la Regione Puglia ha avviato informativa sulla fruibilità della graduatoria per eventuali apposite convenzioni extraregionali per le assunzioni secondo l'ordine di posizione di merito, tenuto conto della presenza di oltre 4.000 candidati idonei residenti soprattutto nelle regioni meridionali.