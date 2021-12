Centro vaccini, spostamento appuntamenti per due date

Cambiamento di appuntamenti presso il centro vaccinale della Asl al palazzetto dello sport "Baldassarre" in via Manzoni. Per la concomitanza con lo svolgimento del mercato settimanale, anticipato al venerdì, le prenotazioni per i giorni 24 e 31 dicembre saranno rinviate rispettivamente al 27 e al 30 dicembre, nelle ore pomeridiane.Gli utenti hanno ricevuto o riceveranno un messaggio sms sul proprio cellulare che attesterà il rinvio.Lo ha reso noto il Comune.