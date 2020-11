Casi positivi di coronavirus, ordinanze della sindaca

Tre ordinanze della sindaca Rosa Melodia riguardano plessi scolastici, dopo l'accertamento di casi positivi al Sars Cov2.Con ordinanza sindacale n.81 di ieri è stata disposta la chiusura in via precauzionale del plesso di scuola dell'infanzia "G.B.Castelli" (2° circolo "Garibaldi"), per oggi, lunedì 23 e per domani martedì 24 novembre, per effettuare le operazioni di sanificazione degli ambienti, a seguito della comunicazione di un riscontrato caso positivo al Coronavirus da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari.Con ordinanza sindacale n.82 di oggi è stata disposta anche la sospensione dei servizi educativi della scuola dell'infanzia "Wojtyla" (3° circolo "Roncalli"), con sede in via Minniti, fino a giovedì 26 novembre.Con ordinanza sindacale n.83 di oggi è stata disposta la chiusura in via precauzionale della sede amministrativa del CPIA2, in via Ofanto, da domani, martedì 24 novembre fino al 4 dicembre, in ragione dei casi positivi riscontrati.