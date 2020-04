Buoni spesa, terzo giorno di consegna

E' stata distribuita nei giorni di venerdì e sabato la maggior parte dei buoni spesa per la "solidarietà alimentare", finanziata dal Governo. Ci sono ancora persone che per varie ragioni non sono ancora riuscite a passare dal Palazzo di città per il ritiro. E così, domani (15 aprile) solo per loro è possibile farlo.Sono state allestite quattro postazioni in piazza Municipio, via Caso e piazza Repubblica, con orari differenziati in base al cognome. Agli interessati viene raccomandata la massima puntualità in base agli orari indicati per evitare che si formino delle code.Le domande sono state presentate on line in tre giorni e sono arrivate circa 1700 richieste. Non tutte sono state accolte, agli uffici dei servizi sociali è possibile rivolgersi per presentare reclamo o chiedere chiarimento.Sono varie le segnalazioni, giunte pure alla nostra redazione, di persone che non sono riuscite a presentare le domande attraverso la piattaforma informatica. E si chiedono come fare. Dal Comune assicurano che ci sarà un nuovo avviso per quanti non hanno potuto beneficiare ma, ovviamente, si dovrà essere in possesso dei requisiti.I buoni spesa possono essere utilizzati in circa 90 punti vendita, disseminati nella città, tra farmacie, supermercati, altre attività di vendita di generi alimentari. Tutte le informazioni di dettaglio sono sul portale comunale.