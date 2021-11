Buoni spesa, pubblicato il nuovo avviso

L'amministrazione comunale ha pubblicato il nuovo avviso pubblico per l'assegnazione dei buoni spesa, la misura di solidarietà alimentare del Governo per la distribuzione di buoni per l'acquisto di beni primari a favore di nuclei familiari che abbiano subito pesanti ripercussioni a livello economico e sociale a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid 19.Requisiti - I requisiti sono stabiliti a livello nazionale. I beneficiari devono appartenere ad un nucleo familiare i cui componenti non abbiano percepito nel mese di ottobre 2021 complessivamente redditi da lavoro dipendente e autonomo superiori ad € 700,00 (settecento/00), comprensivi di qualsiasi forma di sostegno pubblico o ammortizzatore sociale in godimento alla data del presente avviso; essere in possesso di un patrimonio finanziario (liquidità disponibile sul conto corrente intesa come giacenza secca al 31 Ottobre 2021), non superiore a € 3.000,00 per n. 1 componente; € 3.500,00 per n. 2 componenti; € 4.000,00 per n. 3 componenti; € 4.500 per n. 4 componenti; € 5.000,00 per n. 5 componenti; € 5.500,00 per n. 6 o più componenti.Per forme di sostegno pubblico e ammortizzatori sociali si intendono: cassa integrazione ordinaria e in deroga o similari, Naspi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, assegni e indennità, reddito di cittadinanza e comunque contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità e ristori speciali connesse all'emergenza Coronavirus.Procedura telematica - Le istanze di ammissione al beneficio potranno essere presentate esclusivamente on line attraverso la procedura informatizzata raggiungibile al seguente link https://altamura.bonuspesa.it/ seguendo le istruzioni per la semplice compilazione dalle ore 09:00 del 30/11/2021 e fino alle ore 23:59 del 08/12/2021.