Buoni spesa per l'emergenza Covid

appartenere ad un nucleo familiare i cui componenti non abbiano percepito nel mese di novembre 2020 complessivamente redditi da lavoro dipendente e autonomo superiori ad € 500,00 (cinquecento/00), comprensivi di qualsiasi forma di sostegno pubblico (cassa integrazione ordinaria e in deroga o similari, Naspi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, assegni e indennità, reddito di cittadinanza e comunque contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità e ristori speciali connesse all'emergenza coronavirus ecc) in godimento alla data del presente avviso. In particolare di appartenere a: - Nucleo familiare con reddito percepito da € 0 a € 100,00; - Nucleo familiare con reddito percepito da € 101,00 a € 200,00; Nucleo familiari con reddito percepito da € 201,00 a € 300,00;  Nucleo familiari con reddito percepito da € 301,00 a € 400,00; Nucleo familiare con reddito percepito da € 401,00 a € 500,00.

non essere titolare di un patrimonio finanziario: ❖ di oltre 2.500 euro (se il nucleo è composto da una persona) ❖ di oltre 3.500 (se il nucleo è composto da due persone) ❖ di oltre 4.500 (se il nucleo è composto da tre persone) ❖ di oltre 5.500 (se il nucleo è composto da quattro persone) ❖ di oltre 6.500 (se il nucleo è composto da cinque o più persone);

che nessuno dei componenti il nucleo familiare ha fatto o farà richiesta presso il Comune di Altamura o altro Comune del sostegno di cui alla presente domanda, pena l'esclusione dalla partecipazione al contributo.

Sono aperti i termini per presentare le domande per i buoni spesa. Si tratta della misura di soccorso alimentare per aiutare le famiglie in difficoltà sociale ed economica per l'emergenza Covid. Al Comune di Altamura sono stati assegnati 633.000 euro dalla Protezione civile nazionale.Tutta la procedura del Comune avviene on line e pure l'accredito delle somme avverrà con procedura telematica. Per presentare le domande c'è tempo fino alle ore 19.00 di giovedì 17 dicembre. Sono tempi molto stretti. Quindi bisogna fare presto.Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza di ammissione al beneficio, pena l'esclusione. Soggetti beneficiari sono i residenti nel Comune di Altamura, con questi requisiti:A parità di reddito sarà data ulteriore priorità ai nuclei familiari con maggior numero di componenti. Il buono spesa rappresenta beneficio una tantum, il cui importo è determinato come segue: € 100 per ogni componente del nucleo familiare, sino ad un massimo di € 500 per nucleo familiare. Tali importi, in caso di incapienza del fondo, al fine di consentire la fruizione del beneficio ad un numero maggiore di richiedenti in possesso dei requisiti sopra indicati e comunque nei limiti delle risorse finanziare disponibili, saranno rideterminati nel seguente modo: € 100 per un componente ed € 50,00 per ogni ulteriore componente sino ad un ammontare di € 500,00 per nucleo.Le domande possono essere presentate solo on line: https://altamura.bonuspesa.it/