Bollettino Covid: numeri ancora elevati ma inizia la discesa

Con un nuovo bollettino settimanale la Asl Bari ha aggiornato i dati sulla situazione dei contagi e delle somministrazioni di vaccini. Ecco il dettaglio riguardante sia l'intera provincia sia Altamura: si registra una riduzione dei nuovi casi anche se i numeri restano elevati.Ini nuovi casi Covid sono in riduzione: nella settimana 10-16 gennaio, i nuovi contagi sono stati 19.000 in tutta la provincia mentre in quella precedente erano stati 25.494.Adnella settimana presa a riferimento si sono registrati 1.459 casi di contagio mentre in quella precedente, quella del picco tra il 3 e il 9 gennaio erano stati ben 1.868 e in quella ancora precedente tra il 27 dicembre e il 2 gennaio i casi erano stati 1.041. Non è stato comunicato il dato degli "attuali positivi".Sono in calo anche le persone sottoposte a isolamento (con quarantena per positività o quarantena fiduciaria come contatto stretto): secondo i dati della Prefettura le persone "isolate" negli ultimi giorni sono scese da 3.579 a 3.191. Un numero, comunque, ancora molto alto, testimoniato dalle lunghe code per effettuare i tamponi allo stadio D'Angelo: a volte la fila inizia in via IV Novembre che, conseguentemente, viene intasata. La situazione tende a migliorare dopo l'equiparazione del test antigenico (che si può effettuare in farmacia, presso i laboratori o negli studi professionali) a quello molecolare. Nei prossimi giorni si attende un aumento delle "guarigioni-negativizzazioni".Finora in tutta la provincia sono state somministrate oltre due milioni di dosi, per l'esattezza 2.766.687. Ad Altamura risultano effettuate 132.655 dosi così suddivise: prime 56.550; ciclo completo (seconde dosi o vaccini mono-dose) 50.578; terze 25.527. Le percentuali di vaccinazione, sulla popolazione dai 12 anni in su (quindi con esclusione della fascia 5-12), sono: 90% prime dosi; 89% ciclo completo; 62% terze dosi.In merito ai dati settimanali la Asl Bari precisa che i numeri presentati possono presentare delle oscillazioni per "il continuo processo di consolidamento dei dati". Principalmente il loro valore statistico è nell'individuare una tendenza.(Notizia in aggiornamento con i dati che sono in continua evoluzione)