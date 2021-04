Bloccata la tangenziale di Bari per protesta

"Chiudere tutto e tutti". "Vogliamo lavorare". Arriva pure a Bari la protesta degli operatori economici, fermi da mesi a causa dell'emergenza sanitaria. Per circa due ore è stato bloccato il transito dei veicoli sulla tangenziale di Bari (strada statale 16), all'altezza di Poggiofranco, in entrambe le direzioni. La situazione si è sbloccata alle ore 11.15.L'iniziativa è partita dalle associazioni degli ambulanti. Gli operatori economici protestano sia per il decreto legge sui Sostegni del governo nazionale. "Ci danno delle miserie", dicono.E protestano pure per il nuovo decreto, varato ieri, che proroga alla fine di aprile le disposizioni tuttora vigenti. Ciò comporta un ulteriore fermo di molte attività. Per questo chiedono un "lockdown solidale per abbassare la curva dei contagi e permetterci poi di ripartire e tornare a lavorare".