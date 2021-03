Bandiere a mezz'asta per le vittime del Covid

Oggi, giovedì 18 marzo, in occasione della prima Giornata in Memoria delle Vittime del Coronavirus, le bandiere di Palazzo di Città vengono esposte a mezz'asta in segno di lutto. Alle 11:00 verrà osservato un minuto di silenzio in concomitanza con l'arrivo a Bergamo del presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, al cospetto della bandiera italiana a mezz'asta.Per Covid, in Italia sono morte 100.000 persone. Ad Altamura sono morte sei persone nella prima ondata di contagi mentre in questa seconda sono almeno 60 i cittadini che sono state colpite dal Covid e sono decedute."Rivolgeremo insieme un pensiero alle tante, troppe vittime di questa pandemia - dice la sindaca Rosa Melodia - che continua a metterci in ginocchio, che impedisce di lavorare, di vivere come prima, di stare insieme ai nostri cari. I tanti operatori sanitari sono sempre in prima linea e lottano ogni giorno. Condividiamo un abbraccio comune, un ricordo, ma anche la speranza di uscirne insieme".Ad Altamura nell'ultima settimana c'è stato un rialzo dei contagi, portando il totale degli attuali positivi a quasi 700. La Puglia è in zona rossa per l'attuale situazione epidemiologica.