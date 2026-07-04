Esplosione bancomat
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Cronaca

Assalto bancomat a Bernalda, banditi inseguiti fino ad Altamura

Il colpo è andato a segno

Altamura - sabato 4 luglio 2026 16.26
Ancora assalti ai bancomat. Con cadenza quotidiana, si verificano i colpi. Due giorni fa ad Altamura.

Un assalto con esplosivo è avvenuto nella notte a Bernalda, in corso Umberto. I banditi hanno preso di mira la filiale di Banca Intesa San Paolo e il colpo è riuscito. Utilizzando una carica esplosiva, i malviventi hanno fatto saltare l'apparecchiatura atm e poi hanno messo mani sui contanti e sono fuggiti.

Secondo le prime notizie erano in quattro e non è da escludere che possa essere una delle bande che imperversa sia in Basilicata che in Puglia.

Durante la fuga, i banditi sono stati intercettati dai carabinieri e ne è nato un inseguimento ad altissima tensione che è andato avanti a lungo in direzione Matera e poi, da qui, sulla statale 99 si è concluso in prossimità di Altamura. Durante l'inseguimento altre pattuglie si sono mosse a rinforzo. I malviventi hanno fermato i militari gettando dei chiodi a tre punte sulla strada.

Il colpo ha fruttato un ricco bottino. Anche se una parte della refurtiva è stata recuperata per strada, il maltolto è quantificato in 90mila euro oltre ai danni alla struttura bancaria. Il boato nella notte ha spaventato i residenti.
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