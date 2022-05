Auto esce di strada, un altro incidente sulla Tarantina

A distanza di pochi giorni, un altro incidente sulla provinciale 27 "Tarantina". Un'auto è uscita dalla sede stradale, per cause che sono in fase di accertamento da parte del comando di Polizia locale di Altamura.L'incidente è avvenuto al chilometro 4+500, nei pressi di una sala ricevimenti, in territorio di Altamura. Per i soccorsi sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118. Ferita una donna, conducente del mezzo. E' stata trasportata d'urgenza in ospedale.Sul posto sono ancora in corso i rilievi. La circolazione è consentita anche se ci sono rallentamenti.Seguono altre notizie(Foto di archivio)