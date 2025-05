Aumentano i volontari di protezione civile che fanno parte del gruppo comunale.Il servizio Protezione civile del Comune di Altamura, incardinato presso il V Settore Vigilanza e Servizi nell'espletamento delle varie funzioni che le derivano dal Codice di Protezione Civile n. 1/2018 si avvale di associazioni di volontariato oltre che del gruppo comunale volontari istituito nel novembre 2021 che si è arricchito di ulteriori tre unità. Dopo una serie di lezioni teoriche e pratiche i neo volontari hanno superato un test finale che li ha proiettati nel variegato mondo della Protezione Civile del comune di Altamura. Nella sala "Felice Lomurno" del Comando di Polizia locale hanno ricevuto la nomina ufficiale tramite decreto del sindaco Vitantonio Petronella, n. 55 del 14 maggio 2025 e, pertanto, sono già operativi.Si tratta di Bartolomeo Dileo, valente artigiano in pensione, di Francesco Marcello Sette, professore di musica, musicista e pilota dronista, e di Tommaso Quintano, giovane laureato in scienze agrarie e forestali: tutti accomunati dalla passione per il volontariato, per l'amore per l'ambiente e per il proprio territorio. "È una soddisfazione enorme - dice il commissario superiore della polizia locale Angelo Tragni- vedere gente che si avvicina con tanto entusiasmo e passione al complesso mondo della Protezione Civile che richiede impegno, preparazione e tanta passione sottraendo tempo e spazio alla propria famiglia". "Dopo un percorso di vari incontri con lezioni teoriche e pratiche hanno superato- continua il commissario Angelo Tragni - hanno superato un test dimostrando di aver recepito I concetti e le funzioni della protezione civileA breve i volontari inizieranno a monitorare il vasto territorio comunale segnalando le criticità che riscontreranno specialmente in ambito di antincendio boschivo. È da alcuni anni che si riscontra una significativa diminuzione degli incendi nella nostra zona. "Nel periodo estivo- sottolinea la comandante Maria Paola Stefanelli- c'è un capillare controllo delle aree boschive da parte dei volontari che intervengono tempestivamente per principi di piccoli incendi e al contempo segnalano quelli di grossa portata di modo che i vigili del fuoco intervengano celermente limitando i danni. Ciò significa che c'è controllo e lavoro sinergico con le altre articolazioni della Protezione Civile""Il coordinamento e la direzione del Servizio comunale di protezione civile - continua Maria Paola Stefanelli- è affidato dal 2017 al nostro funzionario di polizia locale commissario superiore Angelo Tragni che vanta una esperienza ultratrentennale nel Comando dove ha ricoperto sempre ruoli operativi nelle varie sezioni a cui è stato assegnato"Il Servizio si avvale oltre che del Gruppo comunale volontari anche di altre associazioni di volontariato con alcune delle quali vi sono convenzioni specifiche. " I volontari sono l'essenza della Protezione Civile- conclude il commissario Angelo Tragni- il loro apporto è fondamentale e risolutivo. È gente dal cuore grande che s'impegna e lavora in silenzio senza alcun compenso economico. Speriamo che altri ragazzi si avvicinino alla nostra realtà "