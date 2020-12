Altamura in zona gialla, restano le ordinanze comunali

A seguito di un miglioramento della situazione epidemiologica, con un calo del numero dei positivi e dell'incidenza di contagio, a partire da oggi, 15 dicembre, Altamura torna in zona gialla.Il presidente della Regione Emiliano non ha prorogato l'ordinanza con cui stabiliva la permanenza in zona arancione per 20 Comuni tra cui Altamura e Gravina, in provincia di Bari. L'ordinanza scadeva ieri (14 dicembre), quindi da oggi l'intera regione è in zona gialla.Si applicano, pertanto, le disposizioni nazionali previste per questa fascia di colore. Solo per fare degli esempi, innanzitutto è possibile spostarsi fuori dal Comune di residenza. Inoltre le attività del settore ristorativo possono essere aperte e servire all'interno fino alle ore 18.00. Le ordinanze locali - contingibili e urgenti - possono introdurre delle deroghe, se motivate da ragioni di salute pubblica.Proprio ad Altamura bisogna ancora mantenere alta la guardia. Per questo verranno mantenute delle restrizioni. A partire da domani 16 dicembre cambia l'orario del cosiddetto "coprifuoco": non più alle ore 19, bensì alle ore 20.30. La decisione è stata presa dopo le tante sollecitazioni in tal senso per un orario ritenuto troppo penalizzante.Restano sospesi i mercati. Una decisione sicuramente sgradita agli ambulanti che si sentono "discriminati" perché tutte le attività sono invece aperte.