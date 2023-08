Agricoltura: promozione dei prodotti di qualità

attività di tipo informativo e promozionale che prevedano incoming con ospiti selezionati, non residenti in Puglia, quali buyer, operatori del settore, giornalisti, food blogger, food influencer;

attività di tipo informativo e promozionale destinate ai consumatori, compreso le giovani generazioni e le scuole;

attività pubblicitarie;

organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere ed eventi analoghi.

Pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 10 agosto l'avviso pubblico per l'annualità 2023 a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Puglia per la sottomisura 3.2 "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno".L'Avviso pubblico, con una dotazione finanziaria di 1 milione e 600 mila euro, ha la finalità di realizzare attività di informazione e promozione nel mercato interno, svolte da associazioni di produttori e relative ai prodotti rientranti nei regimi di qualità riconosciuti nell'ambito della Sottomisura 3.1, che incentiva le aziende agricole alla partecipazione ai regimi di qualità. Scadenza SIAN: 26/10/2023.Le attività di promozione e informazione sostenute dal presente Avviso riguardano: