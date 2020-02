Affitto della prima casa, pubblicate le graduatorie

Sono state pubblicate le graduatorie delle domande ammissibili ai contributi all'affitto della "prima casa" (abitazione principale). Si riferiscono alle locazioni pagate nel 2018.In fascia A le istanze ammesse sono 259 per un totale di 272.000 euro mentre in fascia B sono 119 per un totale di 76.728 euro. Sono 73 quelle non accolte per mancanza di requisiti. Le somme saranno liquidate con separati provvedimenti e solo allora sarà possibile recarsi alla banca del servizio di tesoreria comunale per ritirare i contributi assegnati.Il massimo dell'importo è di 1373,48 euro. Tra gli ammessi, in 26 casi non si percepirà nemmeno un euro (contributo pari a zero). Le somme spettanti a ciascun beneficiario sono variabili in base ai requisiti richiesti dal bando, relativi sia all'Isee - l'indicatore della situazione economica equivalente che è il principale parametro per accedere alle prestazioni agevolate - sia alla composizione del nucleo familiare.I fondi sono assegnati dalla Regione Puglia (tramite il fondo nazionale per il sostegno all'abitazione) e dal Comune in forma di co-finanziamento, al fine di ottenere una premialità.