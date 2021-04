Contributi all'affitto della casa, pubblicate graduatorie

Sono in tutto 387.000 euro i fondi ripartiti dal Comune per il bando con cui vengono assegnati i contributi per l'affitto della prima casa. Le locazioni versate si riferiscono all'anno 2019.A beneficiarne sono stati in 215, inseriti come "aventi diritto fascia A". Il contributo minimo è stato di 248,63 euro; il massimo assegnato è stato 2.780 euro.Invece sono tutti "0" i contributi per i 141 "aventi diritto fascia B".La differenza tra le due fasce dipendeva dai requisiti reddituali:fascia a): reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore all'importo di euro 13.192,92, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%;fascia b): reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore all'importo di euro 15.250,00, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%.Si spera che le persone rimaste senza contributo possano essere "ripescate" con i fondi assegnati dalla Regione Puglia. Proprio ieri la giunta regionale ha deciso di stanziare ai Comuni pugliesi altri 5 milioni di euro per la concessione dei contributi sui canoni di locazione.