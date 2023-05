Ad Altamura il comandante regionale della Guardia di finanza

Ieri il Generale di Divisione Fabrizio Toscano si è recato in visita presso la Caserma "M.B.V.M. Luigi De Guglielmi", sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Altamura. A riceverlo, il Comandante Provinciale Generale di Brigata Roberto Pennoni, il Comandante del I Gruppo Bari Colonnello William Vinci, il Comandante della Compagnia Capitano Caterina Sibillo e una delegazione della Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia (A.N.F.I.) di Altamura.Dopo aver rivolto il proprio saluto al personale in forza al Reparto, è stato illustrato un briefing istituzionale dal Comandante della Compagnia, nell'ambito del quale è stato fornito un quadro del contesto socio-economico che caratterizza la circoscrizione del Reparto, descrivendo le attività di servizio di maggior rilevanza in corso di svolgimento che, quotidianamente, vedono impegnate le Fiamme Gialle altamurane quale Polizia Economico-Finanziaria.Nello specifico, sono stati illustrati al Comandante Regionale Puglia i risultati operativi dell'attività svolta negli ultimi mesi, nel corso dei quali sono stati conclusi numerosi interventi in tema di frodi fiscali ed accertati redditi sottratti ad imposizione fiscale per circa 3 milioni di euro; così come intensa è stata l'attività di contrasto al sommerso da lavoro (verbalizzati 8 datori di lavoro e scoperti 20 lavoratori "in nero"), in materia di corrispettivi telematici (riscontrando violazioni nei confronti di oltre il 40% degli esercenti controllati), nonché in materia di reddito di cittadinanza (individuati 23 indebiti percettori).Costante, inoltre, è l'attenzione del Reparto sul versante del contrasto alla criminalità organizzata, nell'ambito del quale ha condotto accertamenti patrimoniali nei confronti di 6 persone ed eseguito, negli ultimi giorni, un decreto di sequestro di prevenzione emesso dal Tribunale di Bari, avente ad oggetto beni e disponibilità finanziarie del valore di oltre 1,3 milioni di euro.Al termine della visita il Comandante Regionale ha espresso parole di apprezzamento per l'impegno profuso dalle Fiamme Gialle altamurane nello svolgimento dei molteplici e complessi compiti istituzionali, sottolineando come il ruolo della Guardia di Finanza sia fondamentale per garantire la sicurezza economico-finanziaria del Paese.