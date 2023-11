Yalla: al Laboratorio giovanile una festa di solidarietà per gli orfani di Betlemme

Si chiama "YALLA!" (che significa "Andiamo! Su!) la festa di beneficenza per Betlemme, in programma il 12 novembre, alle ore 18:00, nei locali del Laboratorio giovanile in via Marecchia, nei pressi della parrocchia di Sant'Agostino.La serata è proposta da 27 giovani che, la scorsa estate, hanno vissuto l'esperienza di pellegrinaggio in Terra Santa, accompagnati da don Vincenzo Lopano, parroco in Sant'Agostino, e dalla loro guida don Francesco Ravaioli."Durante il nostro cammino - raccontano i pellegrini - abbiamo visitato l'orfanotrofio Hogar Niño Dios di Betlemme e abbiamo incontrato bambini e ragazzi che sono stati abbandonati dalle loro famiglie solo perché diversamente abili. Sono stati lasciati soli, affidati alle cure di alcune suore che si occupano di loro con il sostegno di volontari e benefattori perché in Palestina non vi è nulla di tutto il settore dell'assistenza che, invece, c'è in Italia. Di fronte a così tanto dolore ci siamo sentiti impotenti, piccoli e sfiduciati. Non potevamo restare indifferenti: dovevamo fare la nostra parte!". Da questa attenzione e necessità nasce la raccolta fondi di beneficenza "Orfani di futuro", che sarà devoluta all'orfanotrofio Hogar Niño Dios di Betlemme.Durante la serata, vengono premiate ed esposte le opere che hanno preso parte ad un concorso, suddiviso in sezione artistica, poetica e fotografica. In videoconferenza, in diretta da Betlemme, interviene la direttrice dell'orfanotrofio Madre M. de Roncesvalles per una testimonianza tangibile in diretta.In programma un concerto proposto da Maria Moramarco, accompagnata da Luigi Bolognese e Francesco Marcello Sette; quindi un deejay-set con Claudio Viti. Alla musica e alla festa si affiancha "La Paccherata", un primo di beneficenza, offerto dal Papilla.