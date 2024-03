Convegni Utili consigli per vivere meglio: nella Pro Loco conferenza su Gandhi

La Pro Loco di Altamura organizza una conferenza sulla figura di Gandhi teorico della non violenza. La conferenza sarà tenuta da Nicola Ambruoso il giorno 22 Marzo 2024 alle ore 18:00 presso la sede della Pro Loco (Piazza Repubblica 10,11).In un mondo attraversato da violenza di ogni genere e che caratterizza i nostri tempi, la filosofia gandhiana può essere un utile contributo a vivere meglio. L'evento è aperto a tutta la cittadinanza e sarà gradita la presenza di cittadini di ogni età per l'interesse che la figura di Gandhi ha rappresentato per il mondo.