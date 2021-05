Una passeggiata rigenerante nell'oasi verde di Murgia Sgolgore

Abbigliamento comodo;

scarpette da ginnastica;

bottiglietta d'acqua;

spuntino energetico.

Domenica 23 maggio, alle ore 9.30, è in programma una passeggiata-benessere, in località Murgia Sgolgore (via Cassano vecchia - strada provinciale 79, km 6) a 538 metri sul livello del mare, per grandi e piccini, in un'oasi verde.Sarà possibile ammirare la natura nel bosco privato del dott. Lorenzo Giorgio che condurrà alla scoperta di conifere, latifoglie, arbusti di sottobosco e tante varietà di piante e fiori tra profumi inebrianti ed essenze rare. Un'occasione unica e preziosa per rigenerare mente, anima e cuoreOccorrente:Info per ticket e prenotazioni: 3396144164Raduno:https://maps.app.goo.gl/sNZGMQXQ9Qnxz6418