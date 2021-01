Un viaggio nell'emotività: tre incontri in videoconferenza dell'associazione Amaram

Un viaggio nell'emotività: tre incontri in videoconferenza dell'associazione AmaramL'associazione A.Ma.R.A.M. (associazione malattie rare dell'Alta Murgia) organizza un ciclo di tre webinar dal titolo "Un viaggio nell'emotività" che si terrà su piattaforma Zoom nelle giornate del 23 - 30 gennaio e 6 febbraio 2021 dalle ore 16,00 alle 18,30. L'iniziativa, coordinata dal presidente Vincenzo Pallotta, vede numerose collaborazioni.L'obiettivo dell'evento è quello di sensibilizzare la società sulle conoscenze dello sviluppo emotivo che ha inizio sin dalla vita intrauterina. L'emotività è una componente fondamentale di ciascuno di noi che influenza le fasi della nostra vita: conoscere ed esserne consapevoli ci rende adulti equilibrati, in armonia con noi stessi e con gli altri, soprattutto se durante il nostro percorso si verificano accadimenti che possono sconvolgerci, come può essere l'insorgere di una malattia rara.L'evento è organizzato in collaborazione con la Masseria didattica e sociale 'La Meridiana' di Altamura, gestita dalla dott.ssa Vittoria Tafuno, Responsabile reparto pediatrico IRCCS San Raffaele di Ceglie Messapica, da sempre attenta ai bisogni sociali emergenti e sostenitrice attraverso i suoi progetti di un approccio integrato al bambino-adolescente che tiene conto della sua condizione fisica, cognitiva, emotiva e del fondamentale ruolo della famiglia.Previsti, volta per volta, dei saluti istituzionali: il Sindaco della città di Altamura Avv. Rosa Melodia, la dott.ssa Domenica Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare (Istituto Superiore di Sanità) Dirigente di Ricerca, il prof. Loreto Gesualdo, Presidente della Scuola di Medicina, Università degli Studi di Bari; Professore Ordinario di Nefrologia presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Direttore della Unità Operativa Complessa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto presso l'Azienda Ospedaliero – Universitaria Consorziale "Policlinico" di Bari e Coordinatore Regionale Trapianti d'Organo, la dott.ssa Giuseppina Annicchiarico Coordinatrice del Co.Re.Ma.R. Puglia e il dott Enrico Lauta del CTMR della ASL di Bari.Diverse figure professionali relazionano durante le tre giornate: il prof. Iannotta, svolge attività di psicoterapia a Roma, Presidente nazionale dell'associazione di Psicoterapia Psicoanalitica dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia, la prof.ssa Cantone, docente di Psicologia dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" e psicoterapeuta. L'evento vedrà anche la presenza del dott.Volpe, direttore di Medicina Fetale presso la Asl Bari, e il dott. Natuzzi, pediatra di famiglia di Altamura, che tratteranno il tema dello sviluppo tipico e atipico del bambino. La dott.ssa M. Cafaro e la dott. ssa L. Ambrosecchia responsabili dei progetti dedicati a bambini, adolescenti e loro famiglie, della Masseria La Meridiana, si occuperanno dello sviluppo emotivo dell'individuo a partire dalla relazione madre-bambino e della figura paterna spesso non adeguatamente valorizzata.Durante tale evento la dott.ssa Angela Colamartino laureata in psicologia clinica, presenterà il progetto di Medicina narrativa "Storie che curano" di A.Ma.R.A.M. APS.A moderare le tre giornate si alterneranno la dott.ssa Anna Carretta, Psicologa, socia e volontaria del Centro Ascolto Incont-Rare, il dott Vincenzo Picerno Ospedale "F. Miulli" Acquaviva delle Fonti e la Prof.ssa Daniela Caterino, Ordinario di diritto commerciale e delegato ai bisogni delle persone con disabilità, DSA e BES del dipartimento Jonico dell'Università " Aldo Moro" di Bari.La partecipazione ai webinar è gratuita e aperta a tutti.Info: https://www.amaram.it/