Un magico Natale: programma del 9 dicembre, tanta animazione e il concerto Stella Ariente

Programma "Un magico Natale"Attività di animazioneOre 11.30 – Ore 12.30 – Piazza Repubblica: INCANTI DI SAPONE – Spettacolo di bolle di saponeDalle ore 18.00 alle ore 20.00 - Ex Conservatorio Santa Croce: LA CASA DI BABBO NATALE – Consegna la tua letterina a Babbo NataleDalle ore 18.00 alle ore 20.00 - Ex Conservatorio Santa Croce: CHRISTMAS PARADE – Parata itineranteConcertoOre 20.00 – Chiesa di San Nicola dei Greci: STELLA ARIENTE – Concerto a cura di Maria Moramarco , Luigi Bolognese e Nico Berardi.Concerto Stella Ariente: cantate natalizie per voce (Maria Moramarco), chitarra (Luigi Bolognese) e flauti e zampogna (Nico Berardi)