Un falò della pace al centro visite di Lamalunga

Il Centro Visite Lamalunga, il Cars (Centro altamurano ricerche speleologiche) e la Rete museale dell'Uomo di Altamura organizzano "Insieme per la pace nel mondo", un'iniziativa di solidarietà legata all'emergenza umanitaria in Ucraina.Sabato 19 marzo, giorno di San Giuseppe in cui tradizionalmente si accendevano le "fanove", alle ore 20.30 verrà acceso un falò della pace. Un modo per stare insieme, degustare pettole e buon vino e soprattutto dare un piccolo contributo per la causa umanitaria. Il ricavato delle offerte raccolte sarà devoluto a sostegno della popolazione ucraina.Per ragioni organizzative, è consigliata la prenotazione: 339.6144164.