Tra memoria e storia, convegno sulla memoria collettiva e proposte di intitolazioni

Marius Nasta medico e scienziato che ha curato i soldati rumeni nel campo di prigionia di Casale di Altamura nella I Guerra Mondiale;

IMI Altamurani, in ricordo dei soldati italiani altamurani che dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 si rifiutarono di continuare a combattere con i nazifascisti e furono uccisi o finirono internati in campi nazifascisti senza ricevere neanche lo status di prigioniero di guerra;

Lucia Mastromarino, una storia rappresentativa della guerra e dell'approccio delle donne e delle madri nei confronti di una follia come la guerra;

Antonio Cannito, prima vittima altamurana dei nazisti durante la loro breve occupazione della città nel periodo immediatamente successivo all'8 settembre 1943

L'associazione Campo 65 ha avviato il progetto sulla memoria del '900 con una conferenza programmata per il 18 marzo, ore 17.00, nella sala consiliare del Comune dal titolo "Tra memoria e storia. Riflessioni sulla memoria collettiva del '900".Interverranno Pasquale Corsi, storico dell'Università di Bari e presidente della Società di storia patria per la Puglia; Claudia Villani storica UniBa; Carmine Pinto, storico UniSa e direttore Istituto Risorgimento di Roma.L'incontro è anche occasione di presentazione delle richieste di intitolazione di spazi pubblici già inviate al Comune per: