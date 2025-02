Teatro: serata celebrativa con Corrado Taranto

Domenica 23 febbraio, alle 18.00, nella sala teatrale della parrocchia Sacro Cuore di Altamura, è in programma lo spettacolo "Noi... i Taranto", una serata celebrativa fra ricordi di famiglia, macchiette e stralci di commedie famose tratte da vecchi documenti video. Corrado Taranto è figlio di Carlo e nipote di Nino, il duo che spesso affiancava Totò in film di successo, ed egli stesso, negli anni 80, crea un sodalizio artistico con Mimmo Sepe, cominciando a lavorare spesso in tv e al cinema.Fra le sue recenti partecipazioni, ricordiamo "Mixed by Erry", "La Squadra", "Un posto al Sole", "Mina Settembre", "Il Commissario Ricciardi" e "Mare fuori". L'evento fa parte della rassegna LUN-ARIA 2.0 di Obiettivo Successo.