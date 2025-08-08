Gruppo del Sacro cuore
Gruppo del Sacro cuore
Associazioni

Altamura tra le città del progetto “Sport4Joy”

Grazie all’oratorio Fornaci Anspi della parrocchia Sacro cuore

Altamura - venerdì 8 agosto 2025 18.55
Altamura non manca mai ad appuntamenti nell'ambito dello sport e del turismo. È l'ennesima dimostrazione di un paese in continua crescita e ampliamento. Un altro passo avanti che conferma l'impegno del territorio nel promuovere progetti dal forte valore sociale.

Questa volta, Altamura rientra in una cerchia ristretta di città di tutta Italia, tra cui Roma, Napoli, Savona, Sanremo e tante altre, facente parti del progetto "Sport4Joy", un'iniziativa promossa dall'Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e patrocinato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), riguardante i cosiddetti avamposti sportivi.
Questi avamposti sono centri polisportivi parrocchiali che offrono attività sportive e formative rivolte principalmente a bambini e ragazzi, con l'obiettivo di utilizzare lo sport come strumento educativo e di inclusione sociale. Il progetto degli Avamposti sportivi vuole percorrere queste strade dando risposte concrete e comunitarie ai cambiamenti in atto, partendo da quella realtà vitale che permette alla Chiesa di essere radicata nei territori e di giungere a tutta la società: la parrocchia.
Nonostante anche questa "istituzione" viva un periodo di grande difficoltà e cambiamento, la parrocchia è ancora oggi chiamata ad essere segno visibile della vicinanza alle persone e luogo dove la comunità cristiana si incontra.

Per la diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti e nel contesto della città murgiana, precisamente nel quartiere Sacro Cuore dov'è situata l'omonima chiesa, ha partecipato l'Oratorio Fornaci ANSPI della parrocchia stessa, dove la costituzione di un'équipe di Avamposto Sportivo rappresenta un passo significativo verso la realizzazione di un Patto Educativo Territoriale efficace.
Équipe formata dagli Altamurani Vincenzo Farella, Salvatore Castellano, Donato Pepe, Alessandro Ragone e Salvatore Pepe, che hanno preso parte all'evento tenutosi a Roma, in data 7 Giugno, presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore dove hanno ricevuto l'attestato da don Michele Gianola, direttore ad interim dell'ufficio nazionale pastorale del tempo libero, turismo e sport e dalla Prof.ssa Claudia Caneva, Preside dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Ecclesia mater", dopo aver seguito una formazione specifica di 40 ore, di cui 30 ore su temi di pastorale sportiva, pedagogia e competenze gestionali, e 10 ore di formazione specifica per ciascun profilo.
"Siamo davvero orgogliosi di aver potuto rappresentare la nostra città a Roma in un evento così importante. Ora siamo pronti a mettere in mostra le competenze acquisite, in collaborazione con la Diocesi e tutte le associazioni del territorio,." - ha dichiarato il gruppo.

Un'iniziativa che rafforza sempre più il legame tra sport, educazione e comunità. Altamura si conferma ancora una volta città attenta al futuro delle nuove generazioni.
Avamposti in Italia
  • Sacro Cuore
Altri contenuti a tema
Ad Altamura, volti noti del mondo della televisione Scuola e Lavoro Ad Altamura, volti noti del mondo della televisione Direttamente dalle trasmissioni La Talpa, Amici, L’Isola dei Famosi e Uomini e Donne…
“Alta Murgia, il Parco sacrificato alla politica“
8 agosto 2025 “Alta Murgia, il Parco sacrificato alla politica“
Cia agricoltori: bene uso irriguo di acque depurate
8 agosto 2025 Cia agricoltori: bene uso irriguo di acque depurate
Accordo per studi universitari al Policlinico Miulli
7 agosto 2025 Accordo per studi universitari al Policlinico Miulli
Rassegna estiva: teatro in piazza Matteotti
7 agosto 2025 Rassegna estiva: teatro in piazza Matteotti
3
Parco Alta Murgia: il saluto di Tarantini, non confermato presidente
7 agosto 2025 Parco Alta Murgia: il saluto di Tarantini, non confermato presidente
Parco Alta Murgia: Emiliano annuncia ricorso
6 agosto 2025 Parco Alta Murgia: Emiliano annuncia ricorso
1
Loizzo nominato presidente del Parco dell’Alta Murgia
6 agosto 2025 Loizzo nominato presidente del Parco dell’Alta Murgia
Rassegna estiva: Etnikantaro in concerto
6 agosto 2025 Rassegna estiva: Etnikantaro in concerto
Granaio Italia, in funzione piattaforma nazionale di monitoraggio
6 agosto 2025 Granaio Italia, in funzione piattaforma nazionale di monitoraggio
Giovani: approvata legge regionale sui talenti
5 agosto 2025 Giovani: approvata legge regionale sui talenti
Urologia: nuova tecnica di cura nell’ospedale della Murgia
5 agosto 2025 Urologia: nuova tecnica di cura nell’ospedale della Murgia
Bus extraurbani: avviso delle Ferrovie appulo-lucane
4 agosto 2025 Bus extraurbani: avviso delle Ferrovie appulo-lucane
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.