Questa non è una mostra: tanti temi nei manifesti degli studenti dell'ITT Nervi Galilei

Una non mostra, più di una mostra. Da domenica 10 aprile (a partire dalle ore 9.30) e sino al 23 aprile nell'ex conservatorio Santa Croce si tiene "Questa non è una mostra", un'esposizione di lavori realizzati dai ragazzi delle classi quarte e quinte dell'indirizzo di grafica e comunicazione dell'ITT Nervi - Galilei. Ingresso libero.Oltre settanta manifesti che pongono l'immagine al centro della comunicazione, il linguaggio immediato della grafica come strumento per lanciare messaggi sociali, sulla scia della tradizione surrealista che nacque, forse non a caso, a cavallo tra la prima e la seconda guerra mondiale e con un occhio alle pubblicità-progresso degli anni settanta. L'arte può anche non essere fine a se stessa ma guardare alla società, ai suoi problemi ed ai suoi rapidi cambiamenti e tentare di migliorarla, stimolando alla riflessione ed al confronto.Ancora una brillante iniziativa, insomma, per i ragazzi dell'istituto Nervi - Galilei che con quella che hanno definito una "non mostra" invitano tutti alla riflessione su tematiche sociali purtroppo di grande attualità. Una società migliore, un mondo migliore sono possibili, sembrano voler urlare gli studenti, ma il presupposto è restare svegli e non assuefarsi alle variegate forme di violenza che ogni giorno più o meno consapevolmente si subiscono.